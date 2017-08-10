ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 48 раз

Украинские силовики за минувшие сутки 48 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отметил представитель командования.

Согласно данным, под огонь украинских подразделений попал 21 прифронтовой населенный пункт Республики и окрестности. Информация о пострадавших уточняется, сообщают "Новости Донецкой Республики".