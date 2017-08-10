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Медведев поручил обеспечить создание инфраструктуры для беспилотного транспорта

09.08.2017 - 10:28

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопросы создания на российской территории инфраструктуры для беспилотного транспорта. Соответствующие поручения опубликованы на сайте правительства.

Отмечается, что вице-премьеру России Аркадию Дворковичу поручено установить перечень объектов для развёртывания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которая необходима для обеспечения передвижения беспилотного транспорта.

Минюсту также поручено рассмотреть вопрос наделения правом на управления электробусами водителей с водительскими удостоверениями на управление троллейбусами.

Минэнерго, Минпромторгу, Ростехнадзору «совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями» поручено представить до 27 сентября «предложения по установлению единых требований к размещению и эксплуатации на автозаправочных станциях и парковках зарядных колонок», пишет RT.

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