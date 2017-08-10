РФ и Индонезия условились повысить координацию спецслужб в борьбе с ИГ*

Россия и Индонезия условились активизировать контакты спецслужб в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди.

"Мы с удовлетворением подтвердили совпадение или близость наших позиций по большинству международных и региональных проблем. Прежде всего, мы, как и Индонезия, исходим из того, что любые кризисы и конфликты должны решаться на прочной основе международного права, норм и принципов Устава ООН, через политический диалог, переговоры, поиск компромиссов и консенсуса, без вмешательства извне", - отметил Лавров.

"В этом контексте у нас вызывает озабоченность ситуация, которая продолжает сохраняться на Ближнем Востоке и Севере Африки, несмотря на определенный прогресс и в деле сирийского урегулирования, и в борьбе с терроризмом. Угроза, которую представляет собой ИГИЛ (запрещена в РФ), никуда не делась, - сказал глава МИД РФ. - Представители этой преступной группировки распространяются по всему миру, в том числе в районы, близкие к РФ и к Индонезии".