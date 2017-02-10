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Могерини призвала США не вмешиваться в политику ЕС

10.02.2017 - 21:24

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини предостерегла администрацию президента США Дональда Трампа от вмешательства в европейскую политику, сообщает 10 февраля REGNUM.

«Мы не вмешиваемся в политику США … И европейцы рассчитывают, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в европейскую политику», — заявила Могерини.

Напомним, в декабре, после избрания Дональда Трампа президентом США, Могерини неожиданно сообщила, что не исключает объединения позиций ЕС и России по ряду вопросов против инициатив новой администрации, которые лидеры Евросоюза считают «враждебными» для единой Европы.

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