Могерини призвала США не вмешиваться в политику ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини предостерегла администрацию президента США Дональда Трампа от вмешательства в европейскую политику, сообщает 10 февраля REGNUM.

«Мы не вмешиваемся в политику США … И европейцы рассчитывают, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в европейскую политику», — заявила Могерини.

Напомним, в декабре, после избрания Дональда Трампа президентом США, Могерини неожиданно сообщила, что не исключает объединения позиций ЕС и России по ряду вопросов против инициатив новой администрации, которые лидеры Евросоюза считают «враждебными» для единой Европы.