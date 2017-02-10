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Лавров: На Западе начинают понимать, чего стоит украинская власть

10.02.2017 - 21:17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после обострения ситуации в Донбассе на Западе начинают понимать, «чего стоит украинская власть». Об этом он сказал в интервью НТВ.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко сознательно решил не предпринимать политических реформ, поскольку понимал, что его политические дни «будут сочтены», если он внесет в Раду закон об особом статусе Донбасса, закреплении этого статуса в конституции, а также закон об амнистии.

«Ну вот, наверное, тут ему и пришло в голову, что неплохо бы закрыть глаза на то, что будут делать добровольческие батальоны, а может быть, даже и подсказать им, что нужно начать постреливать», — сказал Лавров.

Но в этой ситуации, подчеркнул глава российского МИДа, есть единственный плюс.

«Так что единственный плюс, который я вижу в этой ситуации, но он достается очень тяжелой кровью и многомесячными, если не сказать многолетними, экспериментами, — это то, что на Западе все-таки начинают понимать, чего стоит украинская власть», — отметил Лавров, пишет Газета.Ru.

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