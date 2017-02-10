Путин готов встретиться с Трампом в Любляне

Президент России Владимир Путин не возражает против Любляны для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Но окончательный выбор места зависит от ряда обстоятельств.

"Что касается Любляны, Словении в целом, то это, конечно, замечательное место, чтобы вести диалоги подобного рода, но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих дел", - заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров со словенским коллегой Борутом Пахором.

"Если когда-нибудь эта встреча состоится, то мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были, - подчеркнул президент РФ. - Хотел бы заранее поблагодарить, если такая возможность будет, за готовность Словении организовать такую встречу, но это зависит не только от нас". "Но мы, разумеется, к ней готовы", - добавил он, пишет «Российская газета».

"Российско-американские отношения за пять лет сильно деградировали и нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народов", - констатировал Путин.

"Мы слышали как к этому относится президент США Дональд Трамп, - продолжил глава государства. - Всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что они будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям".

"Но это зависит не только от нас, это зависит и от американской стороны, - отметил Путин. - Американская сторона должна сформировать окончательно свою команду, определиться, кто и по каким направлениям будет вести диалог с нами: это касается и торгово-экономических связей, и вопросов безопасности, и различных регионов мира, которые страдают от множества конфликтов".

"Объединив усилия, мы могли бы внести в урегулирование этих вопросов значительный вклад, в том числе и в борьбе с международным терроризмом", - убежден Путин.

Напомним, что ранее президент Словении Борут Пахор в интервью ТАСС заявлял, что Любляна будет рада предоставить площадку для первой встречи президентов России и США. В 2001 году Владимир Путин встречался с Джорджем Бушем именно в Словении.