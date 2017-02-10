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Первый замглавы СММ ОБСЕ посетит Донецк и Луганск

10.02.2017 - 21:10

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля, цель визита – решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня на Донбассе, также он попросил встречи с руководителями Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"На этих выходных… Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами СЦКК для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ… Он также попросил по возможности организовать встречу с руководителями вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ход реализации мер, предусмотренных в заявлении трехсторонней контактной группы от 1 февраля", — сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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