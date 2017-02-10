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Путин и президент Словении обсудили отношения РФ и ЕС

10.02.2017 - 19:18

Президент России Владимир Путин и словенский лидер Борут Пахор обсудили состояние отношений Москвы с Евросоюзом.

«Обсудили состояние отношений России с Евросоюзом, надеюсь, что постепенно они будут восстанавливаться», — сказал Путин по итогам встречи.
Российский президент отметил, что проинформировал коллегу об обострении ситуации на юго-востоке Украины и подчеркнул безальтернативность Минских соглашений как основы для разрешения конфликта.

Путин также выразил уверенность в том, что Москва и Любляна договорятся о дальнейших поставках российского газа, пишет RT.

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