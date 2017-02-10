ДНР: Причиной гибели Михаила Толстых мог стать подрыв взрывного устройства

Следственные органы ДНР в качестве версии гибели комбата "Сомали" Михаила Толстых рассматривают версию о подрыве взрывного устройства. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании Республики.

"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая – это применение РПО-З "Шмель" и вторая – подрыв взрывного устройства", — сказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами.

"Мы не раскрываем их имена в интересах следствия и уверены, что те, кто планировал это убийство, еще пожалеют об этом", — подчеркнули в командовании, сообщают «Новости Донецкой Республики».