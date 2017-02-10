ЕС выделит Украине €600 млн взамен снятия моратория на экспорт леса

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ближайшие две недели Евросоюз выделит Украине €600 млн в качестве финансовой помощи, передает Газета.Ru.

«Поскольку украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения 600 млн. Это будет сделано в ближайшие недели», — сказал Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В конце ноября 2016 года сообщалось, что Украина откажется от моратория на экспорт необработанной древесины в страны ЕС, который был введен в прошлом году ради поддержки внутренних производителей.