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ЕС выделит Украине €600 млн взамен снятия моратория на экспорт леса

10.02.2017 - 17:01

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ближайшие две недели Евросоюз выделит Украине €600 млн в качестве финансовой помощи, передает Газета.Ru.

«Поскольку украинское правительство вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения 600 млн. Это будет сделано в ближайшие недели», — сказал Юнкер после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В конце ноября 2016 года сообщалось, что Украина откажется от моратория на экспорт необработанной древесины в страны ЕС, который был введен в прошлом году ради поддержки внутренних производителей.

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