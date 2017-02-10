Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 10 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Песков: РФ не поставляет танки в Донбасс

10.02.2017 - 16:45

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что на территории не контролируемой украинскими властями части Донбасса на вооружении находится 700 танков, передает Газета.Ru.

«Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки — тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России <...> Именно нужно спрашивать у Киева, почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей», — заявил Песков.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова депутата Госдумы Сергея Железняка о том, что на Украину якобы отправятся новые добровольцы для участия в боевых действиях, Песков отметил, что по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются.

«Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины», — заключил пресс-секретарь.

ПолитикаБольше материалов
Чтобы не предать
Андрей Алексеев
Запущен обратный отсчет
Борис Джерелиевский
Сетевая оккупация Украины
Виталий Трифонов
"Бог войны" в Донбассе
Константин Щемелинин
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
ОбществоЕще
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Колесо историиЕще
Инферно Ленина
Виктор Аксючиц
За други своя
Ольга Решетникова
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования