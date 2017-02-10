ЛНР: ВСУ увеличивают группировку на линии соприкосновения

ВСУ увеличивают группировку рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Об этом, как передает RT, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы (власти ЛНР) продолжаем фиксировать факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии соприкосновения…, - сказал Марочко. - Была увеличена группировка сил противника».

Представитель Народной милиции отметил, что техника ВСУ зафиксирована в районе населённых пунктов Золотое, Видродження, Катериновка, Троицкое, Счастье а также Северодонецк.

По его словам, на позициях также выявлены танки, БТР, БМП, самоходно-артиллерийские установки, РСЗО «Град».