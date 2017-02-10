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Власти ЛНР намерены национализировать ряд предприятий Ахметова

10.02.2017 - 16:31

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий назвал ряд предприятий, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь", принадлежащие украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, которых может коснуться национализация.

Парламент ЛНР в пятницу рассмотрел и принял в первом чтении проект о внесении изменений в закон "О налоговой системе". Согласно данному законопроекту, все предприятия, работающие на территории республики, но не зарегистрированные в ЛНР, будут национализированы.

"Нормы настоящего проекта закона распространяются только на тех юридических лиц – нерезидентов, физических лиц – предпринимателей–нерезидентов, которые осуществляют свою хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории республики. А именно он касается публичного акционерного общества "Алчевский металлургический комбинат", включая ПАО "Алчевсккокс", ООО ДТЭК "Свердловантрацит", ООО ДТЭК "Ровенькиантрацит", ПАО "Краснодонуголь", ЧАО "Аквасервис", ЧАО "Экоэнергия", Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский", — говорится в комментарии Плотницкого на его официальном сайте.

"Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей территории нерезидентов (юридических лиц, физических лиц – предпринимателей), которые, не признавая республику, осуществляя хозяйственную деятельность на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащались сами и обогащали Украину", — заявил глава ЛНР.
Он подчеркнул, что ранее в ЛНР неоднократно заявляли, что не будут мириться с подобной ситуацией. По его словам, позже 31 марта 2017 года предприятия, которые уже работают в республике, не смогут узаконить свою деятельность. Плотницкий подчеркнул, что "республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против ЛНР".

Глава ЛНР считает, что депутаты парламента "сделали первый шаг к разрешению сложной и нужной задачи".
"Они защищают собственный народ от несправедливого отношения и обворовывания", — заявил Плотницкий, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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