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Украина проведет боевые стрельбы из ЗРК "Бук" вблизи Крыма

10.02.2017 - 15:50

На полигоне Ягорлык в граничащей с Крымом Херсонской области Украины в 2017 году запланированы стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1». Об этом сообщил представитель Минобороны страны Дмитрий Гуцуляк, передает Lenta.ru. Когда конкретно будут проводиться стрельбы, не уточняется.

Помимо этого, украинские военные примут участие в учениях в Болгарии. Туда будут направлены подразделения, вооруженные ЗРК С-300.

В январе войска ПВО Украины уже проводили учения в Херсонской области с применением имитационных воздушных целей. В маневрах были заняты военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также выпускники учебных подразделений.
4 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. При этом он отметил, что спрашивать у кого-либо разрешение на учения власти не намерены.

В конце ноября 2016 года Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест. На это в Киеве ответили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться в строгом соответствии с нормами международного права.

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