СМИ: Трамп планирует реформировать разведку США

Администрация президента США Дональда Трампа собирается поручить главе инвестиционной компании Cerberus Capital Management Стивену Файнбергу проанализировать операции американской разведки для того, чтобы подготовить почву для реформирования разведагентств, сообщает Reuters со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Белого дома.

Отмечается, что решение о назначении Файнберга ещё не принято.

В случае назначения Файнбергу придётся оценить работу 17 отдельных агентств, бюджет которых оценивается в $70 млрд, со штатом в десятки тысяч человек, пишет RT.