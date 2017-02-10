Посол Яковенко: "Великобритания, по сути, пытается сдерживать Россию"

Соединённое Королевство пытается усидеть на двух стульях в отношениях с Москвой. Об этом посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал RT.

«Великобритания, по сути, пытается сдерживать Россию, - заявил Яковенко. - Однако, с другой стороны, Лондон заинтересован в диалоге с Москвой по определённым вопросам. Таким образом, он как бы пытается усидеть на 2-х стульях».

«Я объяснил британскому министру иностранных дел, что это будет непросто, - говорит посол. - Мы предпочитаем полноценный политический диалог, обсуждение вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес, а также развитие сотрудничества. Судя по всему, Великобритания пока к этому не готова».