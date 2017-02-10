Юнкер: ЕС выделит Украине €600 млн в ближайшие недели

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что второй транш помощи в размере €600 млн могут предоставить Украине в ближайшие недели.

«Вторая часть нашего разговора касалась выделения второго транша Украине. И я должен сказать, что Украина понимает последние два-три года, что реформы очень важны, масштабы большие, это очень большие изменения. Мы знаем, что выдвигается законопроект о древесине, и мне кажется, что это достаточно для того, чтобы выделить €600 млн, которых ожидают украинцы. Это будет сделано в ближайшие недели», — сказал Юнкер.

В конце декабря ЕС перечислил Украине транш в размере €55,125 млн, пишет RT.