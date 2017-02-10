Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 10 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Посол РФ: Отношения Литвы и РФ находятся в кризисном состоянии

10.02.2017 - 12:53

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что отношения Литвы и России находятся в кризисном состоянии, причём не по вине российской стороны, сообщает RT.

«Отношения между Литвой и Россией находятся сейчас в кризисном состоянии, причём не по вине российской стороны. Такая ситуация, конечно, нас не устраивает. Она не отвечает долгосрочным интересам народов наших стран, и, думаю, к такому же выводу придут со временем наши литовские партнёры», — сказал Удальцов.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что совместные военные учения «Запад-2017» России и Белоруссии являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.

ПолитикаБольше материалов
Запущен обратный отсчет
Борис Джерелиевский
Сетевая оккупация Украины
Виталий Трифонов
"Бог войны" в Донбассе
Константин Щемелинин
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
ОбществоЕще
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Колесо историиЕще
Инферно Ленина
Виктор Аксючиц
За други своя
Ольга Решетникова
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования