Посол РФ: Отношения Литвы и РФ находятся в кризисном состоянии

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что отношения Литвы и России находятся в кризисном состоянии, причём не по вине российской стороны, сообщает RT.

«Отношения между Литвой и Россией находятся сейчас в кризисном состоянии, причём не по вине российской стороны. Такая ситуация, конечно, нас не устраивает. Она не отвечает долгосрочным интересам народов наших стран, и, думаю, к такому же выводу придут со временем наши литовские партнёры», — сказал Удальцов.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что совместные военные учения «Запад-2017» России и Белоруссии являются демонстративной подготовкой к войне с Западом.