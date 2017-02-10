Постпред РФ в Вене оценил стоимость нефти в 2017 г.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков заявил, что цена на нефть в ближайшем будущем не достигнет и не превысит $100 за баррель, передаёт RT.

«Мы отдаём себе отчёт в том, что из-за большого числа производителей, не связанных договорённостью, цена на нефть в обозримой перспективе не вернётся к значениям в $100 и более за баррель. Скорее всего, по доминирующим оценкам, она останется в коридоре $50-60 в 2017 году», — сказал Воронков.

Также он отметил, что не исключено продление соглашения между странами-производителями нефти, входящими и не входящими в ОПЕК, которое было заключено в декабре прошлого года сроком на шесть месяцев.