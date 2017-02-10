Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 10 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Постпред РФ в Вене оценил стоимость нефти в 2017 г.

10.02.2017 - 12:14

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков заявил, что цена на нефть в ближайшем будущем не достигнет и не превысит $100 за баррель, передаёт RT.

«Мы отдаём себе отчёт в том, что из-за большого числа производителей, не связанных договорённостью, цена на нефть в обозримой перспективе не вернётся к значениям в $100 и более за баррель. Скорее всего, по доминирующим оценкам, она останется в коридоре $50-60 в 2017 году», — сказал Воронков.

Также он отметил, что не исключено продление соглашения между странами-производителями нефти, входящими и не входящими в ОПЕК, которое было заключено в декабре прошлого года сроком на шесть месяцев.

Больше материалов по теме

08:44 Мировые цены на нефть растут
09.02 - 08:32 Мировые цены на нефть растут
09.02 - 07:59 ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка "Енисей"
07.02 - 17:54 Путин подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку"
06.02 - 08:27 Мировые цены на нефть растут
Сальдо и совесть
08.02 - 21:06 Экономика
Продовольственные карточки — аттракцион неслыханной щедрости
Холодильник победил телевизор
18.01 - 11:55 Экономика
Проблема в России — спад реальных доходов населения
Секта улюкаевского «дна»
16.01 - 21:37 Экономика
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
ПолитикаБольше материалов
Запущен обратный отсчет
Борис Джерелиевский
Сетевая оккупация Украины
Виталий Трифонов
"Бог войны" в Донбассе
Константин Щемелинин
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
ОбществоЕще
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Колесо историиЕще
Инферно Ленина
Виктор Аксючиц
За други своя
Ольга Решетникова
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования