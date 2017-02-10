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Захарченко простился командиром батальона "Сомали"

10.02.2017 - 12:12

Александр Захарченко простился сегодня командиром батальона «Сомали», полковником Михаилом Толстых (позывной «Гиви»). Глава Республики пришел проводить боевого товарища в последний путь с началом траурной церемонии.

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего брата, Героя Донецкой Народной Республики, полковника Михаила Толстых, которого весь мир запомнит как легендарного командира Гиви. Он так и останется в нашей памяти как непобедимый воин, истинный сын своего народа, защитник Донбасса», — отметил Захарченко.

«Гиви показал, что такое воинский дух, показал, что такое донбасский характер. Со своим небольшим отрядом он бил превосходившие силы карателей и всегда наносил им тяжелые поражения в каждом бою», — подчеркнул Глава Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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