Захарченко простился командиром батальона "Сомали"

Александр Захарченко простился сегодня командиром батальона «Сомали», полковником Михаилом Толстых (позывной «Гиви»). Глава Республики пришел проводить боевого товарища в последний путь с началом траурной церемонии.

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего брата, Героя Донецкой Народной Республики, полковника Михаила Толстых, которого весь мир запомнит как легендарного командира Гиви. Он так и останется в нашей памяти как непобедимый воин, истинный сын своего народа, защитник Донбасса», — отметил Захарченко.

«Гиви показал, что такое воинский дух, показал, что такое донбасский характер. Со своим небольшим отрядом он бил превосходившие силы карателей и всегда наносил им тяжелые поражения в каждом бою», — подчеркнул Глава Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».