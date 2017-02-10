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Посол РФ: В США наблюдается большое сопротивление действиям Трампа

10.02.2017 - 11:54

Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк заявил, что в США наблюдается большое сопротивление тому, что делает президент США Дональд Трамп.

«Америка — страна с огромной политической инерцией, тем более сейчас находящаяся в довольно непростом внутриполитическом состоянии, когда сопротивление многим вещам, которые делает новый президент, довольно большое. И не только по России. Может быть, сегодня они больше заняты другими, внутренними политическими делами, но по России тоже», — заявил Кисляк.

Также он добавил, что команда, которая занимается российско-американскими отношениями, пока не сформирована, пишет RT.

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