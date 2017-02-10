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Украине советуют "переписать" Минские соглашения

10.02.2017 - 11:41

Замминистра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгий Тука заявил, что "минские соглашения можно переписать, как и искать другие площадки и форматы переговоров с Россией". Об этом он сообщил, комментируя приближающуюся годовщину подписания вторых минских соглашений.

"За эти два года минские соглашения вообще не удалось имплементировать. Потому что первый пункт – это безопасность. Без первого пункта разговаривать о втором, третьем, двадцать пятом – это нелогично. В то же время, я так не считаю, что минские соглашения нельзя переписать. С моей точки зрения они, к сожалению (или это было сделано намеренно, или случайно, не знаю), выписаны таким образом, что не имеют единой трактовки. И в этом – огромнейшая проблема, потому что каждая из сторон трактует их по-своему. Поэтому я, к примеру, вполне допускаю, что их можно и переписать. Возможно, стоит, об этом тоже много говорят, строить другие площадки. Но только после того, как будет построена какая-то альтернатива, можно отказываться от существующей пока единственной площадки для переговоров. Прежде чем уничтожить, нужно сначала что-то построить", – считает Тука, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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