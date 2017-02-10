СМИ: Советник Трампа обсуждал с Кисляком антироссийские санкции

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа, сообщила в четверг вечером в электронной версии газета Washington Post.

Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что "переговоры Флинна с российским послом были названы некоторыми американскими представителями как неправильные". По их словам, они также "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

По данным газеты, "Флинн в среду опроверг то, что он обсуждал санкции с Кисляком". "В ответ на вопрос об этом он дважды сказал "нет", — говорится в материале.

При этом там указывается, что уже на следующий день он "через своего официального представителя отступил от этого опровержения". "Как сказал пресс-секретарь, Флинн "имел в виду то, что хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался", — сообщает издание.

Ссылаясь на источники, газета указывает на то, что "ФБР продолжает изучать переговоры Флинна с Кисляком. "Несколько официальных лиц подчеркнули, что, хотя санкции и обсуждались, не было подтверждений того, что Флинн намеревался обещать их послаблений после инаугурации Трампа".

Два источника Washington Post отметили, что "Флинн призвал не реагировать слишком остро на санкции Обамы, давая понять, что две стороны могут пересмотреть их после вступления Трампа в должность президента". "У Кисляка сложилось впечатление, что санкции могут быть пересмотрены", — сказал один из бывших американских чиновников.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся", пишет «РИА Новости».