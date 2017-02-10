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ВСУ за сутки 96 раз обстреляли территорию ДНР

10.02.2017 - 10:56

Украинские силовики за минувшие сутки 96 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

«Количество обстрелов со стороны ВСУ за сутки составило 96 фактов», — сказал представитель командования.

По его данным, отмечается использование вооружения БМП — два обстрела, гранатометы — 92 обстрела, а также зафиксировано единоразовые выстрелы из стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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