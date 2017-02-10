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Путин: В фокусе внимания дипломатии РФ должна быть борьба с терроризмом

10.02.2017 - 10:29

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в фокусе внимания российской дипломатии должна быть борьба с терроризмом. Об этом говорится в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД России с Днём дипломатического работника.

«Отечественная дипломатия имеет богатую и славную историю. Российские дипломаты всегда оставались верны своему профессиональному долгу, всегда с честью служили Родине», — цитирует сайт Кремля поздравительное сообщение.

По словам Путина, российские дипломаты могут по праву гордиться своими достижениями.

«Но стоящие перед нашей страной вызовы не становятся проще. В фокусе внимания, безусловно, должна находиться борьба с терроризмом и экстремизмом. Искоренить эти угрозы невозможно без объединения усилий всех государств», — добавил президент.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил сотрудников российского внешнеполитического ведомства с Днём дипломатического работника, пишет RT.

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