МИД РФ: Совместное развитие Курил поможет в заключении мирного договора с Японией

Налаживание хозяйственной деятельности между Россией и Японией на Курильских островах будет способствовать поиску решения проблемы мирного договора. Об этом замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил в интервью «Интерфаксу».

«На вопрос о влиянии этих переговоров на известную проблему в наших отношениях отвечу цитатой из декабрьского заявления Владимира Владимировича Путина и Синдзо Абэ — налаживание совместной хозяйственной деятельности может стать важным шагом на пути к заключению мирного договора», — заявил Моргулов, пишет RT.

Он отметил, что в случае достижения успеха, это укрепит дружественную атмосферу взаимоотношений и поспособствует поиску приемлемого решения.