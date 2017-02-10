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МИД РФ: Совместное развитие Курил поможет в заключении мирного договора с Японией

10.02.2017 - 09:59

Налаживание хозяйственной деятельности между Россией и Японией на Курильских островах будет способствовать поиску решения проблемы мирного договора. Об этом замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил в интервью «Интерфаксу».

«На вопрос о влиянии этих переговоров на известную проблему в наших отношениях отвечу цитатой из декабрьского заявления Владимира Владимировича Путина и Синдзо Абэ — налаживание совместной хозяйственной деятельности может стать важным шагом на пути к заключению мирного договора», — заявил Моргулов, пишет RT.

Он отметил, что в случае достижения успеха, это укрепит дружественную атмосферу взаимоотношений и поспособствует поиску приемлемого решения.

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