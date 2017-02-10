Климкин: Военное положение на Украине введут, если ситуация в Донбассе ухудшится

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в стране введут «очень-очень быстро», если ситуация в Донбассе ухудшится. Об этом сообщает телеканал «1+1».

«Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», — заявил министр в эфире ток-шоу «Право на власть».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также призвала ввести военное положение в Донбассе, пишет RT.