Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 10 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Климкин: Военное положение на Украине введут, если ситуация в Донбассе ухудшится

10.02.2017 - 09:44

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военное положение в стране введут «очень-очень быстро», если ситуация в Донбассе ухудшится. Об этом сообщает телеканал «1+1».

«Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», — заявил министр в эфире ток-шоу «Право на власть».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также призвала ввести военное положение в Донбассе, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Сетевая оккупация Украины
Виталий Трифонов
"Бог войны" в Донбассе
Константин Щемелинин
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
ОбществоЕще
Русь святая!
Храни веру Православную, ибо в ней твое утверждение!
Владислав Гулевич
Колесо историиЕще
Инферно Ленина
Виктор Аксючиц
За други своя
Братство во Христе для русских важнее крови и геополитических союзов
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования