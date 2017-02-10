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Украинский министр назвал цену отказа от угля из Донбасса

10.02.2017 - 09:27

В Украине есть достаточно ресурсов для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, который поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения, - об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

"Если будет принято политическое решение и на уровне государства скажут, блокируем и больше не идет никакой обмен товарами, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы", - сообщил министр.

Однако он также отметил, что в случае отказа придется найти порядка 15 миллиарлов гривен дополнительных средств.

"Надо понять сразу, это 15 миллиардов дополнительных средств, и мы должны понять, что эти 15 миллиардов... за чей счет бал будет", - возмутился Насалик.
Со слов украинского министра, "эти 15 миллиардов лягут на плечи экономики и потребителей", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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