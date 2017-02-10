Апелляционный суд США поддержал приостановку миграционного указа Трампа

Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на реализацию миграционного указа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом в своём Twitter сообщает AFP.

Согласно указу, подписанному Дональдом Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа. Трамп назвал решение судьи смехотворным и заявил, что оно будет оспорено, пишет RT.