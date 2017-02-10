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Захарченко: "Украина не знает, с кем она связалась"

10.02.2017 - 06:53

Александр Захарченко посетил позиции армии ДНР на линии соприкосновения с ВСУ. Глава ДНР прокомментировал журналистам ситуацию на передовой, а также рассказал о том, что преступники, причастные к убийству Михаила Толстых, понесут заслуженное наказание.

«Обстановка очень тяжелая. Они нас вынуждают отомстить за Мишку. Это срыв минских соглашений. В любом случае отомстим», — заявил Александр Захарченко.

Журналисты поинтересовались у Главы ДНР, сколько еще предстоит Донбассу терпеть провокации ВСУ: Украина не знает, с кем она связалась. Терпим. До тех пор, пока не победим».

«Донбасс всегда приходит за своим. В том числе, за теми людьми, которые убили Мишу и Арсена», - добавил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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