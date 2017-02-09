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Непреднамеренный удар РФ привел к гибели троих турецких солдат

09.02.2017 - 21:56

Несогласованность действий военных РФ и Турции при операции против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии привела к авиаудару российских ВКС, унесшему жизни троих военных Турции. Еще 11 солдат пострадали.

Президент РФ Владимир Путин по телефону выразил свои соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Также соболезнования коллегам выразил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Военные силы двух стран условились наладить координацию при проведении операции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трагедия случилась в северной части Сирии, близ города Эль-Баб, за который проходят бои между террористами и совместными силами армии Турции и оппозиции в Сирии.
Позже высокопоставленный военный источник в Анкаре заявил, что Турция и Россия должны продолжать совместную борьбу против террористов. "Есть многие, кто хотел бы, чтобы наши отношения с Россией ухудшились", - подчеркнул он, пишет ПРАЙМ.

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