Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 9 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

СМИ: Трамп в разговоре с Путиным раскритиковал договор о разоружении

09.02.2017 - 21:41

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал заключенный между странами Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), передает Reuters. Об этом рассказали двое американских чиновников.

По их словам, во время разговора Путин спросил о возможном продлении договора о СНВ 2010 года, после чего Трамп взял паузу и спросил у своих помощников, что это за договор.

По словам источников, после переговоров с советниками, Трамп заявил Путину, что данный договор является неудачным соглашением из числа заключенных Бараком Обамой, а также что договор соответствует только интересам России.

В Белом доме пока не стали комментировать данную информацию, пишет Газета.Ru.

ПолитикаБольше материалов
"Бог войны" в Донбассе
Константин Щемелинин
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
ОбществоЕще
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Колесо историиЕще
Инферно Ленина
Виктор Аксючиц
За други своя
Братство во Христе для русских важнее крови и геополитических союзов
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования