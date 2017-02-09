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СМИ: Предприятия ДНР заключают контракты на поставку муки в РФ

09.02.2017 - 21:49

Предприятия ДНР, получившие квоту на экспорт муки, начали заключать договоры с иностранными компаниями. Об этом сообщил замглавы Минагропрома, председатель межведомственной комиссии по вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию Республики пшеничной муки всех сортов Александр Мукоедов.

«Предприятия ДНР, получившие квоту на вывоз муки, начали заключать контракты на ее экспорт с компаниями Российской Федерации. Отмечу, что поставка муки за рубеж будет осуществляться в ДНР впервые. В целом, первая партия поставки составит шесть тысяч тонн», — сказано в сообщении, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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