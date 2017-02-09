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Следственные органы ДНР вышли на след исполнителей убийства Гиви

09.02.2017 - 20:10

Следственным органам Донецкой народной республики удалось выйти на след исполнителей убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Толстых, известный под позывным "Гиви", погиб утром 8 февраля, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель". В Минобороны ДНР назвали это терактом и обвинили в причастности к нему украинские спецслужбы.

"Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "терроризм". Также удалось выйти на след исполнителей и уже определено место, из которого был произведен выстрел", — сказал Басурин.

Гибель Толстых стала не первым случаем гибели командиров ополчения ДНР за последнее время. В октябре прошлого года при взрыве в лифте погиб Арсен Павлов, известный как Моторола, пишет РИА Новости.

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