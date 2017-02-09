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Трамп – Маккейну: США увязли в конфликтах по всему миру

09.02.2017 - 17:59

Президент США Дональд Трамп обвинил своего коллегу по Республиканской партии сенатора Джона Маккейна в том, что из-за таких как он, США погрязли в конфликтах по всему миру.

«Сенатору Маккейну не стоит говорить об успехе или провале миссии в СМИ. Это только приободряет врага. Он проигрывает так долго, что не знает больше как выигрывать, просто посмотрите на беспорядок, в котором оказалась наша страна — мы погрязли в конфликтах по всему миру», — написал Трамп в серии сообщений в личном аккаунте Twitter.

Трамп и Маккейн не раз выступали с взаимной критикой в адрес друг друга. Ранее Трамп обвинил Маккейна в попытках развязать третью мировую войну, пишет RT.

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