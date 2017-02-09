Депутаты Верховной рады подрались во время заседания

Депутаты Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко и Иван Мельничук подрались во время заседания, один оторвал другому рукав пиджака.

Потасовка произошла во время рассмотрения проекта о Конституционном суде. По итогам стычки у Лещенко оказался оторванным рукав пиджака.

Мельничук пояснил свои действия в отношении Лещенко якобы его неправдивыми обвинениями в адрес депутатов президентской партии.

"К сожалению, в нашем парламенте из уст парламентария, который оказался обиженным и потерпевшим, прозвучало циничное вранье. Он этим занимаемся уже несколько лет, оговаривая всех, начиная с президента, заканчивая народными депутатами", — сказал Мельничук, выступая в Раде, сообщают «Новости Донецкой Республики».