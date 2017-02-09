Глава Минюста Румынии объявил о своей отставке

Министр юстиции Румынии Флорин Йордаке объявил о своём уходе с поста на фоне продолжающихся в стране протестов, сообщает RT.

В ходе заявления для прессы он подчеркнул, что вся его деятельность велась в соответствии с законом. Однако, по словам Йордаке, общественное мнение этого не учло.

Ранее сообщалось, что около 500 тыс. человек по всей Румынии вышли на демонстрации, в рамках которых они выступают за отставку правительства страны.

Впоследствии стало известно, что правительство страны решило отменить декрет об амнистии после массовых протестов.