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Проди: Санкции против России неэффективны

09.02.2017 - 16:01

Бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди в интервью RT заявил, что санкции против России неэффективны. По его словам, сейчас даже США признали, что они не отвечают интересам Европы.

«Я считаю, что санкции практически никогда не дают желаемого результата, - считает Проди. - В случае России они тем более неэффективны. Тут ситуация несколько нетипичная. На санкциях настаивало американское правительство, но больше всего от них пострадали европейцы».

Он отметил, что всё обернулось не так, как предполагали власти США.

«Я всегда говорил, что введение санкций против России не отвечает интересам Европы, - добавил бывший премьер Италии. - Сейчас даже Америка это признала. Кто я такой, чтобы спорить?».

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