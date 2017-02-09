МИД РФ прокомментировал усиление присутствия НАТО в Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление об усилении присутствия НАТО в Чёрном море.

«К сожалению, наши западные коллеги предпочитают заниматься виртуальными и несуществующими угрозами», — заявила Захарова, пишет RT.

Также она назвала подобные угрозы «оторванными от реальности».

«Если НАТО предполагает, что угрозы происходят из Черноморского региона — это заблуждение», — добавила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2017 года министры обороны НАТО одобрят меры по усилению присутствия в регионе Чёрного моря.