МИД РФ прокомментировал усиление присутствия НАТО в Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление об усилении присутствия НАТО в Чёрном море.
«К сожалению, наши западные коллеги предпочитают заниматься виртуальными и несуществующими угрозами», — заявила Захарова, пишет RT.
Также она назвала подобные угрозы «оторванными от реальности».
«Если НАТО предполагает, что угрозы происходят из Черноморского региона — это заблуждение», — добавила она.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2017 года министры обороны НАТО одобрят меры по усилению присутствия в регионе Чёрного моря.