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ВСУ за сутки 711 раз обстреляли территорию ДНР

09.02.2017 - 15:55

Украинские силовики за прошедшие сутки 711 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 711 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 17 раз, минометы различного калибра 163 раза, БМП – 75 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 454 раза», – сказал он.

Басурин подчеркнул, что противник продолжает вести огневое воздействие по населенным пунктам Республики, подвергая обстрелам жилые районы. Так, согласно данным командования, под огнем ВСУ вновь оказался горловский поселок Зайцево, а также Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Спартак, Красный Партизан и Крутая Балка. Продолжились обстрелы окраин Донецка: поселков Старомихайловка, Александровка, Петровского района и территории аэропорта. Кроме того, вновь были обстреляны южные села Республики – Коминтерново, Ленинское, Саханка, и Октябрь. Между тем, на этом направлении, в районе оккупированного села Прохоровка (под Волновахой, 13,5 до линии соприкосновения) республиканской разведкой было установлено местонахождение восьми РСЗО «Град» и шести установок «Ураган» украинских силовиков.

«Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются», — добавил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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