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Климкин: Киев планирует создать институт для улучшения имиджа Украины

09.02.2017 - 13:58

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что планируется создание Украинского института для улучшения имиджа страны за границей.

"Мы проанализировали опыт европейских стран, этот опыт неодинаковый, но каким образом страна может презентовать себя за границей? За последние три года мы проделали грандиозную работу… Есть очень много отдельных проектов, но мы считаем, что настало время создать Украинский институт", — сказал Климкин на брифинге в четверг.
По его словам, цель создания института — "это понимание современной Украины и рост доверия к Украине в международном интеллектуальном и культурном сообществе", сообщают «Новости Донецкой Республики».

"Это, если хотите, идентификация Украины для рядового голландца, рядового грека или бразильца", — добавил министр.

Климкин сообщил, что институт не войдет в структуру МИД Украины, а будет только аффилированным с ним органом. По словам министра, на создание института ориентировочно уйдет от двух до четырех месяцев, когда завершатся публичные обсуждения его устава.

Вначале планируется открыть представительства института в "ключевых точках за границей", в странах Европы, Северной Америки и Азии.
Глава МИД Украины добавил, что институт будет финансироваться на комбинированной основе, часть средств будет предоставлять государство, другая часть — в виде грантов и благотворительных пожертвований.

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