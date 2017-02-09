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В ДНР возбудили дело по факту гибели Михаила Толстых

09.02.2017 - 13:03

Главная военная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту совершенного 8 февраля теракта, в результате которого был убит Герой Республики, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых. Об этом сообщил сегодня представитель министерства государственной безопасности.

"Главной военной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело по статье 229, часть 3 — террористический акт", — сказано в сообщении.

По данным представителя МГБ Республики, на данный момент продолжаются следственные мероприятия, обстоятельства происшествия уже установлены. Кроме того, следственная группа уже получила первичные данные об исполнителях преступления, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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