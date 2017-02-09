СМИ: Украина покупает российские двигатели для БТР через иностранных посредников

Украина производит закупку двигателей российского производства для своих БТР через зарубежных посредников, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Украина провела закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники, чтобы не покупать моторы напрямую из России.

Украинские военные заплатили за каждый двигатель $15 тыс., передает Газета.Ru. При этом уточняется, что в схеме купли-продажи принимали участие четыре экономических агента.

Также газета подчеркивает, что в Молдавии указанные комплектующие готовы были продать не дороже €10 тыс., что значительно дешевле той суммы, которую заплатила Украина.

В конце прошлого года в Киеве заявили о превосходстве Украины над Россией в ракетном оружии.