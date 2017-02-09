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СМИ: Украина покупает российские двигатели для БТР через иностранных посредников

09.02.2017 - 12:58

Украина производит закупку двигателей российского производства для своих БТР через зарубежных посредников, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Украина провела закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники, чтобы не покупать моторы напрямую из России.

Украинские военные заплатили за каждый двигатель $15 тыс., передает Газета.Ru. При этом уточняется, что в схеме купли-продажи принимали участие четыре экономических агента.

Также газета подчеркивает, что в Молдавии указанные комплектующие готовы были продать не дороже €10 тыс., что значительно дешевле той суммы, которую заплатила Украина.
В конце прошлого года в Киеве заявили о превосходстве Украины над Россией в ракетном оружии.

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