Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 9 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Климкин заявил о возможной встрече глав МИД "нормандской четвёрки" на полях G20

09.02.2017 - 12:56

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном проведении встречи глав МИД «нормандской четвёрки» на полях саммита G20 17 февраля.

«Мы ведём консультации с немецкими друзьями, французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из них — это 17 февраля на полях G20», — сказал Климкин, пишет RT.

Ранее уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер заявил, что переговоры глав МИД стран «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе могут состояться 16—17 февраля в Бонне.

ПолитикаБольше материалов
"Бог войны" в Донбассе
Константин Щемелинин
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
ОбществоЕще
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Колесо историиБольше материалов
Инферно Ленина
Первый идеологический маньяк в истории
Виктор Аксючиц
За други своя
Братство во Христе для русских важнее крови и геополитических союзов
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования