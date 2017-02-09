Климкин заявил о возможной встрече глав МИД "нормандской четвёрки" на полях G20

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном проведении встречи глав МИД «нормандской четвёрки» на полях саммита G20 17 февраля.

«Мы ведём консультации с немецкими друзьями, французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций, одна из них — это 17 февраля на полях G20», — сказал Климкин, пишет RT.

Ранее уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер заявил, что переговоры глав МИД стран «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе могут состояться 16—17 февраля в Бонне.