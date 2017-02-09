ВСУ обстреляли шесть районов ДНР

Украинская армия с вечера обстреляла из тяжелой артиллерии и минометов шесть прифронтовых районов ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

"Начиная с 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала поселок Трудовские на западе Донецка, окрестности Ясиноватой, территорию Донецкого аэропорта, села Спартак, Саханка, Коминтерново Новоазовского района. Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм", — сказано в сообщении.

По информации источника, при обстрелах территории ДНР подразделения ВСУ также использовали вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».