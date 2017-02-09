Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию до места реализации

Специалисты Россельхознадзора в ближайшее время начнут отслеживать поступающую из Белоруссии продукцию от пункта пересечения российской границы до места реализации. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Россельхознадзор по просьбе Белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации, - говорится в сообщении. - Это позволит избежать претензий белоруской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий»».

Отмечается, что причина повышенного контроля со стороны Россельхознадзора - увеличение попыток ввоза в РФ с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности.