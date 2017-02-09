ВСУ обстреляли Коминтерново

Пять домов, линии электропередачи и газопровод повреждены в селе Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела. Об этом сообщили сегодня в администрации Новоазовского района.

"Прошедшей ночью обстреливали Коминтерново, поврежден газопровод и линии электропередачи. Сейчас поселок находится без газа и без света", — сказано в сообщении.

Как сообщили в администрации, "около 20 снарядов упало, повреждены пять жилых домов".

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Информация о разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».