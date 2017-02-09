В США не считают пропагандой расширение своего информационного вещания на русском языке

Расширение деятельности американского агентства иновещания на русском языке в России и странах бывшего СССР не является пропагандой. Об этом заявил глава Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Джон Лансинг.

Так Лансинг прокомментировал РИА Новости совместный проект американских государственных СМИ «Настоящее время», запущенный администрацией бывшего главы США Барака Обамы в 2014 году на фоне обострения российско-американских отношений после госпереворота на Украине.

В BBG целью «Настоящего времени» назвали «предоставление аудитории альтернативы контролируемым Москвой СМИ и возможности противопоставить дезинформации реальность».

Администрация Дональда Трампа пока не высказала своего отношения к этой инициативе.

«Я бы не называл это информационной войной. Я бы сказал, что наш интерес в том, чтобы международные медиа США (которые ведут вещание за рубежом) были профессиональными, независимыми, объективными и правдивыми в своей деятельности», — прокомментировал инициативу Лансинг.

По его словам, США нацелены на то, чтобы «говорить правду» и развивать «правдивую, основанную на фактах, независимую, профессиональную журналистику».

При этом журналист не считает, что, расширяя вещание на русском языке Вашингтон пытается противостоять «российской пропаганде».

«Не думаю, что мы должны противостоять чему-то. Думаю, мы должны заниматься профессиональной, независимой журналистикой… Это то, что мы делаем на протяжении 75 лет, и теперь мы расширяем наши усилия (в вещании) на русском языке, но наша миссия состоит в том же», — сказал глава BBG.

«Настоящее время» — это совместный проект «Радио Свобода» и «Голоса Америки», ориентированный на русскоязычную аудиторию в России, странах Центральной и Восточной Европы, а также по всему миру. Он был официально представлен 7 февраля 2017 года в Вашингтоне.

При этом Рекс Тиллерсон из новой администрации США заявлял, что Соединённые Штаты должны использовать свои СМИ и интернет для информирования россиян о реальных событиях в мире, пишет RT.