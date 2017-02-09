Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 9 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

МИД РФ: После размещения ПРО США Румыния стала явной угрозой России

09.02.2017 - 08:57

Румыния после появления на её территории элементов противоракетной обороны США стала представлять явную угрозу безопасности России. Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе публично», — заявил в интервью Интерфаксу Боцан-Харченко.

По его словам, данные решения направлены в первую очередь против России.

Он отметил, что со стороны Бухареста наблюдалась «откровенная антироссийская, даже русофобская, линия при вдохновенной реализации санкций и взахлёб антироссийской риторике», пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Трамп нашел свою пробирку
Борис Джерелиевский
Путь к Империи
Александр Гончаров
Русский Трансвааль в огне
Алексей Сокольский
Из украинцев в русских
Константин Щемелинин
Цель карателей в Донбассе
Борис Джерелиевский
ОбществоЕще
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Колесо историиБольше материалов
Инферно Ленина
Первый идеологический маньяк в истории
Виктор Аксючиц
За други своя
Братство во Христе для русских важнее крови и геополитических союзов
Ольга Решетникова
Сатрапы и их последыши
с коммунистической и либеральной прокладками
Алексей Сокольский
Фальсификаторы русской истории
«Еврооптимисты» — за превращение Белой Руси в захолустье
Дмитрий Цыбаков
ПроисшествияЕще
Подлость и переубеждение
Отдел информации
Болотов мог быть отравлен
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Отдел информации
Иудин грех коммуниста
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Иван Касилов
БлогиЕще
Украина - это Россия наоборот
Сколько людей доверяют Порошенко?
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования