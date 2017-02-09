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США не намерены отменять антироссийские санкции из-за Крыма

09.02.2017 - 06:57

Речи об отмене санкций США против России по Крыму не идет. Об этом, как передает Газета.Ru, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами санкций, - заявил пресс-секретарь. - Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред [США при ООН Никки] Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет. Что касается других [санкций], то не хочу забегать вперед законопроекта».

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США во главе с Линдси Грэмом внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект, призванный ограничить возможность президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России без одобрения законодателей.

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